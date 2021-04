«Allenatevi e riaprite le palestre», l’appello in verticale dell’eterno Yuri Chechi – Il video

A 51 anni il “Signore degli Anelli” Yuri Chechi dimostra di aver mantenuto una grande capacità atletica. Nell’ultimo video diffuso su diversi social network, infatti, l’ex-campione olimpico pratese esegue alcuni esercizi in verticale a corpo libero, sfruttando l’isometria per ottenere più efficienza muscolare. Ma non solo: oltre ai consigli per la pratica sportiva al tempo del Covid, in un periodo di dibattito sulle riaperture, Chechi lancia l’appello alle istituzioni chiedendo di tirare su le saracinesche delle palestre. «Nei vostri allenamenti a corpo libero, combinate il lavoro dinamico con quello isometrico», suggerisce Chechi, che aggiunge, «per favore… riaprite queste palestre!»

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

