Tutte le regole per la zona arancione rafforzata: i divieti e quello che si può fare

Esattamente come la zona arancione ma con una serie di divieti in più. Dopo la firma del governatore Attilio Fontana, la regione Lombardia è entrata in zona arancione rafforzata, o arancione scuro. Questa colorazione ha fatto il suo esordio solo di recente, insieme alla zona bianca (per adesso conquistata solo dalla Sardegna). La zona arancione rafforzata è una misura che si applica per rendere più stringenti le zone arancioni, soprattutto nei territori in cui la circolazione delle varianti Covid è più alta. È un passo indietro alla zona rossa, e quindi un passo indietro dal lockdown totale. Al momento la Lombardia è la prima regione a introdurre per l’intero territorio questa misura con lo scopo di arginare il contagio di Coronavirus. Altre due regioni, Basilicata e Molise, sono invece già in zona rossa.

Permessi e restrizioni

Ecco tutto quello che c’è da sapere per muoversi in questa zona:

COPRIFUOCO . Come nella zona arancione, anche qui bisognerà restare nel proprio comune di residenza. È possibile uscire di casa dalle 5 alle 22 .

. Come nella zona arancione, anche qui bisognerà restare nel proprio comune di residenza. . SCUOLE . Nella zona arancione la didattica in presenza è garantita per le scuole elementari e medie, per le superiori invece è stabilita al 75% . Nella zona arancione rafforzata le uniche scuole aperte sono gli asili nido . Didattica a distanza anche per le università.

. Nella zona arancione la didattica in presenza è garantita per le scuole elementari e medie, per le superiori invece è stabilita al . . Didattica a distanza anche per le università. BAR E RISTORANTI . Nessun cambiamento rispetto alla zona arancione: sono chiusi tutto il giorno ed è consentito solo l’asporto .

. Nessun cambiamento rispetto alla zona arancione: sono . NEGOZI . I negozi restano aperti , sempre con i limiti definiti dalle norme per evitare il contagio. Questa regola vale anche per parrucchieri e centri estetici. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi i centri commerciali.

. , sempre con i limiti definiti dalle norme per evitare il contagio. Questa regola vale anche per parrucchieri e centri estetici. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi i centri commerciali. SECONDE CASE. Come specificato dall’ordinanza firmata da Attilio Fontana, nella zona arancione scuro non è possibile uscire dal comune per raggiungere la seconda casa.

Da sapere:

