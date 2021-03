Via il divieto per le enoteche, non per i bar: ecco come cambia la regola sull’asporto nel nuovo Dpcm

Se la scuola è la grande penalizzata dalle nuove restrizioni previste nel Dpcm anti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e in vigore dal 6 marzo, anche i bar non avranno vita facile. Costretti a chiudere i locali interni in zona arancione e rossa anche in orario di pranzo come i ristoranti, vedono rimanere intatto il divieto di asporto dopo le 18, nonostante alcune informazioni circolate nella giornata di ieri. Come è stato precisato in una nota del ministero della Salute, la possibilità di asporto di bevande anche alcoliche fino alle 22 varrà soltanto per i negozi di commercio al dettaglio, dunque enoteche e simili.

La critica di Decaro

Il governo ha sentito la necessità di chiarire dopo che Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha criticato una modifica alle regole che sembrava spianare la strada alla «movida». «Con una mano si chiudono le scuole – ha dichiarato Decaro – e con l’altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi». E ancora: «Sinceramente così a non capire il senso delle norme non sono soltanto genitori, ragazzi e cittadini in genere, ma anche noi sindaci che rischiamo di diventare solo il bersaglio delle richieste di fare controlli senza averne neanche la competenza».

I diversi codici Ateco

A stretto giro è arrivata la precisazione del ministero: «A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle ‘attività dei servizi di ristorazione’ in relazione all’asporto, si precisa – recita la nota – che è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto».

