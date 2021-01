Arriva la zona bianca, come funziona e quali sono le prime tre regioni che possono sperare di riaprire

Bar e ristoranti aperti senza limiti di orario, riapertura per palestre, cinema, teatri, musei e sale da concerto. C’è luce in fondo al tunnel. Si tratta della cosiddetta zona bianca, che dovrebbe arrivare con il prossimo Dpcm anti-Covid previsto entro il 16 gennaio e che potrebbe interessare solo ed esclusivamente le regioni con nuovi contagi quasi azzerati e con strutture sanitarie che non siano più in affanno. Spostamenti liberi, rinviato forse l’orario del coprifuoco ma resterà l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso oltre al distanziamento social e al divieto di assembramento.

C’è speranza per Toscana, Abruzzo e Liguria

Sarà il Comitato tecnico scientifico, come scrive il Messaggero, a stabilire i parametri per l’ingresso delle regioni in zona bianca. Probabilmente l’indice Rt dovrà essere inferiore allo 0,5 che, al momento, nessuna regione può raggiungere. Toscana, Abruzzo e Liguria sono le regioni che, avendo meno contagi in proporzione alla popolazione, potrebbero sperare in una promozione alla zona bianca ma tutto dipenderà dalla tenuta dei reparti Covid e dalla resilienza degli ospedali nei prossimi giorni.

Stamattina l’incontro con le Regioni

A parlarne stamattina saranno il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e il ministro della Salute Roberto Speranza in una riunione con Regioni e Anci. Andranno fissati i nuovi criteri per il passaggio fra le zone.

