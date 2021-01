Arriva il nuovo Dpcm, dall’asporto nei locali alle riaperture. I punti sul tavolo del vertice Governo-Regioni

Dalla zona rossa al divieto dell’asporto dai bar a partire dalle 18, dal blocco dello spostamento tra regioni alle palestre ancora chiuse. Forse arriva il semaforo verde per i musei

È cominciata la riunione tra governo e Regioni nel corso della quale si parlerà delle nuove misure restrittive che entreranno nel nuovo Dpcm anti-Covid in vigore dal 16 gennaio. Un incontro a cui stanno partecipando il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentanti di Anci e Upi. Tra i governatori presenti anche Fontana, Marsilio, Bonaccini, Spirlì, Toti, Toma, De Luca.

«Siamo ancora nella fase del riscaldamento a bordo campo per il nuovo Dpcm. Abbiamo parlato sui temi delle classificazioni, da tutti i colleghi si è chiesto che la strategia sia di una voce univoca sulle misure. L’Iss decide la colorazione dell’area ma non è possibile che un attimo dopo vi sia dibattito su tutto. C’è chi vuole il lockdown, chi la zona gialla, chi le scuole aperte, chi le vuole chiuse ma ci vuole un punto di sintesi scientifico», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia.

I temi caldi della riunione

Il nuovo Dpcm non arriverà prima del 14 gennaio. Dopo il confronto con le Regioni, infatti, il ministro della Salute – probabilmente il 13 gennaio – illustrerà le misure al Parlamento. Solo a quel punto si arriverà al provvedimento definitivo. Tra i temi più caldi ci sono la zona bianca, il divieto dell’asporto dai bar a partire dalle 18 e il blocco degli spostamenti tra regioni anche nelle zone gialle. Esclusi i weekend in zona arancione. Le palestre dovrebbero restare chiuse a gennaio, musei verso la riapertura nelle regioni gialle mentre niente da fare per cinema e teatri.

Salta, invece, il criterio del rapporto positivi-abitanti, ovvero l’ipotesi di far scattare automaticamente la zona rossa nei territori in cui si registrano 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. A frenare non solo il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ma anche il ministro della Salute. Il rischio sarebbe stato quello di disincentivare il ricorso ai tamponi da parte delle Regioni.

