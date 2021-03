Coronavirus in Lombardia, aumentano i ricoveri ordinari, lieve calo degli ingressi in terapia intensiva. 67 decessi

Il bollettino del 6 marzo

Altri 67 decessi per Coronavirus in 24 ore. Si fa più pesante il bilancio in Lombardia, dove il numero di vittime per Covid dall’inizio dell’epidemia sale a quota 28.705. Ieri 5 marzo erano state 61 in un giorno. Calano leggermente i nuovi ingressi in terapia intensiva: sono 50 in 24 ore, contro i 57 di ieri, per un totale di 565 persone ricoverate in rianimazione. Aumentano i ricoverati con sintomi 4.934 (ovvero +130 rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare (+4.374, in totale sono 75.155). Cresce anche il numero di persone guarite e dimesse: 520.251, +1.065 da ieri. Con 58.505 nuovi tamponi sono stati registrati 5.658 nuovi positivi, in aumento rispetto a ieri quando il numero di positivi era stato 5.210 con 57.154 tamponi. Il tasso di positività passa dal 9.1% di ieri al 9.6% di oggi. Ad oggi il numero di persone attualmente positive in Regione è pari a 80.654.

