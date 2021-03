Coronavirus, Sergio Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani di Roma

È arrivato intorno alle 12 presso l’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma per farsi vaccinare contro il Covid-19. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 79 anni, ha ricevuto la sua prima dose insieme ad altre persone appartenenti alla sua stessa categoria di priorità. «Aspetterò il mio turno e poi mi vaccinerò» aveva detto il presidente ai primi di dicembre. Oggi 9 marzo 2021 il turno del presidente è arrivato. «Essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, il presidente si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid», si legge nel post del Quirinale pubblicato sull’account ufficiale di Twitter. La dose somministrata a Mattarella è del vaccino Moderna.

