Giornata nazionale delle vittime del Covid-19, bandiere a mezz’asta al Quirinale – Il video

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto. A distanza di un anno dai camion militari che trasportavano le salme da Bergamo in altri cimiteri del Paese, anche al Quirinale, come in altre sedi istituzionali e luoghi simbolo della crisi, si ricordano le oltre 103 mila vittime della pandemia di Coronavirus. In occasione della giornata nazionale in memoria delle persone che hanno perso la vita per il Covid, istituita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono state poste a mezz’asta le bandiere dal balcone del Quirinale.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: