Massimo D’Alema positivo al Coronavirus: «Sto bene, la scocciatura è stare rinchiuso in casa»

L’ex premier è in isolamento a casa e dice di non avere sintomi

L’ex premier Massimo D’Alema è in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La notizia è emersa nel giorno della cancellazione delle condanne per l’ex presidente brasiliano Lula, per le quali D’Alema è stato contattato dall’agenzie, a cominciare dall’Ansa: «Sto bene, sono asintomatico – ha chiarito l’ex premier – L’unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa».

