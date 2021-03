Niente stipendio per la pallavolista rimasta incinta. Anzi: il club le chiede i danni per i punti persi

Niente stipendio per Lara Lugli, pallavolista del Volley Pordenone, accusata dalla squadra di non aver comunicato prima di essere incinta. I vertici del club, infatti, hanno respinto l’ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice che chiedeva semplicemente che le venisse pagata l’ultima mensilità prima dell’interruzione del contratto. L’hanno persino citata per danni poiché avrebbe violato il contratto «vendendo prima la sua esperienza con un ingaggio sproporzionato e nascondendo poi la sua volontà di essere madre. Una scelta che ha portato la squadra a doversi privare di lei a stagione in corso, perdendo di conseguenza molti punti sul campo e infine anche lo sponsor».

Cosa è successo

Insomma, la società sportiva con cui giocava a pallavolo in serie B1 nella stagione 2018-2019 l’ha accusata – chiedendole i danni – di aver sottaciuto al momento dell’ingaggio della propria intenzione di avere figli (bambino che Lara Lugli ha perso per un aborto spontaneo) e quindi di aver violato la buona fede contrattuale. Una situazione che ha spinto l’atleta a denunciare tutto pubblicamente rivendicando da una parte il diritto a quella mensilità non corrisposta e dall’altra il diritto per le donne di poter coniugare carriera con maternità. Situazione che accomuna molte donne, in Italia, e che Open ha denunciato proprio in questi giorni.

Il presidente Franco Rossato giustificherebbe il mancato stipendio con la crisi economica del settore causata dalla pandemia del Coronavirus ma anche per le presunte responsabilità dell’atleta. Infine una domanda sorge spontanea: come mai poi non è stata chiamata in squadra, neanche in panchina visto che il suo contratto non era di fatto cessato? Per il rispetto della sua condizione psicologica, si giustifica il club che, in quell’anno, avrebbe perso anche posizioni e investimenti a causa della sua “defezione”.

