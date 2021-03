Luna Rossa si inceppa, New Zealand chiude sul 5-3: guai per gli italiani in gara 8 con le “ali volanti”

Si chiude sul 5-3 per New Zealand contro Luna Rossa la quarta giornata di gare dell’American’s cup, dopo il rinvio per lo scarso vento del giorno prima. La batosta per l’equipaggio italiano nella baia di Hauraki, in Nuova Zelanda, arriva soprattutto dopo la beffa nella seconda gara di giornata. Dopo la prima nettamente vinta dai neozelandesi, in gara 8 Luna Rossa è stata tradita dal foil, le cosiddette ali voltanti. Dopo aver accumulato più di 4′ di vantaggio, l’equipaggio di Max Sirena ha chiuso in ritardo di 3’55” per un salto di vento, facendo sfumare così un pareggio che sembrava praticamente in tasca. I due punti incassati dai defender di casa pesano e non poco nella sfida di Luna Rossa per la riconquista della Coppa America, ma i giochi non sono ancora fatti.

Leggi anche: