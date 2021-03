Il generale Figliuolo taglia corto sugli imbucati dei vaccini: «Basta sprecare dosi, vacciniamo chiunque passi»

La parola d’ordine per il capo del piano vaccini italiano è «accelerare», a cominciare dal “riscaldamento” di marzo per arrivare a 500 mila vaccinazioni al giorno ad aprile

Vaccinare più persone possibili, nel minor tempo possibile. È questo il messaggio lanciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, a Che tempo che fa su Rai3. Il governo Draghi ha chiesto agli italiani nuovi sacrifici, con le restrizioni in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E alla campagna vaccinale bisogna imprimere una svolta: «Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all’80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo, più vaccini e più vaccinatori», ha detto il generale.

Poi l’invito rivolto ai cittadini, chiamati a collaborare: «È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari. A marzo faremo riscaldamento, poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500 mila vaccinazioni al giorno. Alcune regioni ora arrivano a 100-150 mila, altre no. Il mio compito sarà quello di portare bilanciamento anche su altre regioni e andrò di persona a vedere».

Un aspetto che Figliuolo stesso vuole chiarire, dopo le polemiche nate dei giorni scorsi per i vaccini dati a parenti e amici nei centri di somministrazione, riguarda le dosi sprecate: «Se ci sono classi prioritarie che possono ricevere il vaccino bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare». Fine della storia. Il generale ha sottolineato inoltre che il problema di coloro che si prendono cura delle persone con disabilità è stato recepito: «Devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone. Sarebbe delittuoso non farlo».

È fondamentale, però, che le forniture siano puntuali, in modo che la macchina messa in campo possa prendere velocità: «Tutto sta nel fatto che arrivino i vaccini, poi si andrà di massa. Ora il piano è cadenzato per età, quando arriveranno i vaccini in massa si potrà fare fuoco con tutte le polveri. Satureremo tutti i siti, ci si vaccinerà e chiuderemo la partita». Il generale ha fatto anche delle previsioni: «A fine mese arriveremo a 15 milioni di dosi, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni. Ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati delle case farmaceutiche. Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson & Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre».

Infine, l’appello più accorato: «Agli italiani chiedo di voler bene a tutti quelli che stanno dando tutto, medici, infermieri e operatori socio sanitari impegnati in questa organizzazione. Se ci sono sbavature miglioreremo, faremo di tutto. Sono sicuro che il nostro popolo farà la sua parte, nei momenti difficili lo ha sempre fatto, riusciremo a vincere questa sfida e a debellare questo terribile virus».

Leggi anche: