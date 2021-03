Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Kurolily, Azalina, Maeve Donovan e Axel Fox

La scorsa settimana Open si è concentrato sull’International Women’s Week, raccontando le storie di sette donne per sette Paesi europei. Un punto sulle sfide con cui sono alla prese le donne che abitano più vicino a noi, da Nicole Valeri, graphic designer di 30 anni che si è trovata a scegliere tra avere una carriera e avere un figlio, a Moira Mona che dall’Olanda ha raccontato la crisi delle sex worker, fino a Lauretta Macauley, donna e migrante, arrivata in Grecia dalla Sierra Leone nel 1982.

Anche la nostra puntata di Open_Talk è stata dedicata a questo tema. In quasi tre ore di live abbiamo raccontato il mondo dei videogiochi a partire dalle voci delle donne che lavorano in questo settore. Da Kurolily, una delle prime streamer ad aprire una canale su Twitch in Italia, ad Azalina che vende a grandi brand le sue isole create su Animal Crossing, passando per Maeve Donovan, pro player di Hearthstone, e Axel Fox programmatrice di Freud’s Bones. Nel nostro video potete trovare i momenti migliori mentre qui sotto, come sempre, trovate la puntata completa.

Non sono giochi da femmina – La puntata completa

