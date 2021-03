Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Barbascura X, Fabrizio Pregliasco e David Puente

«II Coronavirus è stato prodotto in laboratorio come arma batteriologica per distruggere l’Occidente». Prima o dopo, in questo ultimo anno di pandemia, siamo capitati tutti davanti a questa fake news. L’abbiamo trovata scrollando la bacheca Facebook o le storie di Instagram, l’abbiamo ricevuta su WhatsApp da una zia o da un amico impprovisamente diventati esperti di geopolitica e l’abbiamo anche sentita dire in televisione da chi esperto di geopolitica dovrebbe esserlo davvero.

Nell’ultima puntata di Open_Talk abbiamo provato a capire come nascono e soprattutto come si diffondono le fake news. E per farlo siamo partiti da quelle sui vaccini. Nelle oltre due ore di live che vi lasciamo qui in versione integrale sono stati con noi Barbascura X, Fabrizio Pregliasco, David Puente e Juanne Pili. Ci vediamo alla prossima diretta, sempre il giovedì sera alle 21 sul nostro canale Twitch!

Viaggio al centro delle fake news – La puntata completa

