Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Alexis Mucci e Giulia Zollino

Le prime foto postate su OnlyFans, l’arrivo dell’epidemia per le sex worker che lavorano in strada ma anche cosa vuol dire avere un fidanzato e lavorare sui contenuti per adulti. Tutto quello che vi siete persi dell’ultima puntata di Open Talk

Da una parte una crescita senza precedenti, dall’altra una crisi mai vista prima. Il mondo del sex work è stato diviso in due dall’arrivo del Coronavirus. Chi lavorava sul web ha visto aumentare l’interesse verso la professione, chi invece lavora incontrando fisicamente i clienti ha dovuto rinunciare a tutti gli appuntamenti per rispettare le norme Covid. Ne abbiamo parlato nell’ultima puntata di Open_Talk con Alexis Mucci e Giulia Zollino. Con tre milioni di follower su Instagram, Alexis Mucci è una delle italiane più seguite su OnlyFans, Giulia Zollino invece si occupa di sex work come educatrice, offrendo supporto alle operatrici di strada. Qui sopra vi lasciamo gli highlights, sotto invece trovate la puntata intera. In ogni caso, ci trovate tutti i giovedì sera su Twitch.

Non è un Paese per Sex Worker – La puntata completa

