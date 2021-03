Coronavirus, ultime notizie. Superato il milione di morti in tutta Europa. In Brasile la situazione è «fuori controllo»

Intanto in Europa la campagna vaccinale sta ancora facendo fatica a partire. Secondo il portale Our World in Data in tutto il continente sono state distribuite 12 dosi di vaccino ogni 100 abitanti. Negli Stati Uniti si è già arrivati a 34 dosi ogni 100 abitanti

EUROPA

ANSA/ FILIPPO VENEZIA | Operatori sanitari in un’unità di terapia intensiva nell’ospedale di Bolognini di Seriate

Dall’inizio della pandemia i contagi sono stati più di 37 milioni

Oltre un milione di morti in tutta Europa legati al Coronavirus. Esattamente come per i 100 mila morti in Italia, si tratta solo di un soglia simbolica. Una cifra che racconta quanto è stato consistente l’impatto della pandemia fino a questo momento ma che allo stesso tempo non rende l’idea di quello che sta succedendo. Non racconta delle difficoltà nel far ingranare la campagna vaccinale, non racconta degli effetti dei nuovi lockdown e del timore per i prossimi e non racconta di come ogni Stato, compresa l’Italia, stia cominciando ad accarezzare la possibilità di muoversi da solo senza aderire alle condizioni dell’Unione Europea.

In base ai dati diffusi dall’agenzia di stampa Reuters il numero delle vittime legate al Coronavirus è arrivato a 1.000.062. Ben più alto quello dei positivi dall’inizio della pandemia che si attesta invece a 37.221.978. Secondo il portale Our World in Data in Europa sono state distribuite 12 dosi di vaccino ogni 100 abitanti, meno degli Stati Uniti, dove sono arrivate 34 dosi di vaccino ogni 100 abitanti. Percentuali in ogni caso lontane da Israele, primo al mondo in questa classifica con 110 dosi di vaccino ogni 100 abitanti. Numero dovuto al fatto che molti vaccini richiedono due dosi per essere efficaci.

BRASILE

AFP/MIGUEL SCHINCARIOL |Un bambina indossa una maschera protettiva vicino all’aeroporto di San Paulo, Brasile

In un giorno oltre 90 mila positivi

Nelle ultime 24 ore in Brasile si sono registrati 90.570 casi di positività al Coronavirus. Le morti legate al Covid invece sono state 2.815. Una situazione fuori controllo, fuori da ogni argine che il Governo ha provato a mettere per fermare questa epidemia. A pensarlo è il 79% degli abitanti del Paese, mentre il 62% è preoccupato di contrarre il virus. Responsabile di questa situazione è la cosiddetta variante brasiliana, la variante del Coronavirus più contagiosa rispetto alla forma originale. Intanto, solo quattro giorni fa, il Presidente Jair Bolsonaro ha sostituito il ministro della Salute. Il cardiologo Marcelo Queiroga è così il quarto specialista scelto come capo del dicastero.

