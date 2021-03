Coronavirus, ultime notizie. Nel Regno Unito oltre metà degli adulti ha ricevuto la prima dose di vaccino

Secondo i dati del portale Ou World in Data, il National Health Service britannico ha distribuito 44 dosi di vaccino ogni 100 persone. In Europa la media è 12 ogni 100 persone

REGNO UNITO

EPA/ANDY RAIN | Il primo ministro inglese Boris Johnson

In un solo giorno sono state distribuite 589.689 dosi di vaccino

Sabato nel Regno Unito metà della popolazione adulta ha ricevuto una dose di vaccino per il Coronavirus. L’obiettivo del governo è quello di arrivare a vaccinare tutti i maggiori di 18 anni entro la fine di lugli. Secondo i dati pubblicati dal Servizio Sanitario Nazionale oltre 26,9 milioni avrebbero ricevuto almeno un’iniezione di vaccino, esattamente il 51% della poolazione adulta. Solo venerdì in 24 ore sono state distributie 589.689 dosi di vaccino, il numero più alto dall’inzio della campagna vaccinale.

Soddisfatto Matt Hancock, Segretario di Stato per la Salute, che ha dichiarato: «È un enorme successo. E voglio dire molte, molte grazie a tutte le persone coinvolte, compresa la metà di tutti gli adulti che si sono fatti avanti. È così importante perché questo vaccino è la nostra via d’uscita da questa pandemia». Per vaccinare più persone possibili la distanza fra prima e seconda dose non è più di 4 settimane ma di 12. Secondo il portale Our World in Data, il numero di dosi di vaccino distribuite nel Regno Unito è di 44 ogni 100 persone. Negli Stati Uniti al momento è di 35 ogni 100 persone mentre la media dell’Europa è 12 ogni 100 persone.

SAN MARINO

Il direttore sanitario dell’Ospedale di Stato: «Gli effetti collaterali di Sputnik V sono occasionali»

Da domani a San Marino si comincerà con la campagana per garantire la seconda dose di Sputnik V a chi ha già ricevuto la prima dose. San Marino infatti è svincolato dalle indicazioni europee e ha deciso di acquistare oltre 33 mila dosi di vaccino russo al costo 10 euro l’una. Al momento dopo circa un mese di campagna vaccinale, la formula russa per sconfingerre il Coronavirus non sembra dare nessun problema.

A confermarlo sulle pagine del Corriere della Sera è Sergio Rabini, direttore sanitario dell’Ospedale dei San Marino: «Gli effetti collaterali sono occasionali. Ma nulla di grave: al massimo un po’ di febbre 24 ore dopo la somministrazione, e per un paio di giorni. In un solo caso è durata 72 ore. Qualche dolore muscolare, cefalee. Bruciore nel punto in cui è stata praticata l’iniezione. Un paziente si è presentato al pronto soccorso per un fastidio alla gola, risolto con antistaminici».

