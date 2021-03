Elezioni in Israele, primi exit poll: avanti con 59 seggi la coalizione anti-Netanyahu

Netanyahu ha puntato la sua campagna elettorale sulla gestione dei vaccini: Israele è il primo Paese al mondo per numero di dosi somministrate in rapporto alla popolazione

I primi exit poll diffusi da Canale 13, poco dopo la chiusura delle urne in Israele, vedono il blocco anti Netanyahu avanti con 59 seggi sul premier israeliano uscente, fermo a 54 seggi. Al momento non entrerebbe alla Knesset, il parlamento israeliano, il partito arabo frazionista Raam. «Speriamo sia l’ultima tornata elettorale. Non restate a casa, andate a votare», aveva detto questa mattina Benjamin Netanyahu uscendo dal seggio elettorale di Gerusalemme.

Israele è alla sua quarta elezione nel giro di due anni, dopo diversi tentativi di formare un governo di coalizione tra il Likud di Netanyahu e il partito Blu e Bianco dello sfidante Benny Gantz. I due rivali politici hanno tenuto insieme una fragile coalizione per meno di un anno ma alla fine i numeri risicati all’interno della Knesset hanno costretto il Paese a tornare nuovamente alle urne. Netanyahu si è presentato a questa tornata elettorale sicuro di poter usare la gestione della campagna vaccinale come carta vincente. Israele è infatti il primo Paese al mondo nelle vaccinazioni.

Leggi anche: