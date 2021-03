Coronavirus, in Lombardia 110 decessi in 24 ore. Salgono ancora i nuovi ingressi in terapia intensiva: sono 75

Il bollettino del 24 marzo

I nuovi casi da Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 4.282. Un dato in aumento rispetto ai 3.643 di ieri. Complessivamente, il bilancio dei contagi registrati dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 707.950. Il tasso di positività è invece dello 7,1%, a fronte di 59 626 tamponi analizzati, contro i 47.175 del giorno precedente. Il numero delle vittime nella Regione ha superato oggi la soglia delle 30mila: +110 da ieri. La situazione negli ospedali vede invece 7.1.78 persone ricoverate in area non critica. Sono invece 845 quelle che si trovano in terapia intensiva, a fronte di 75 nuovi ingressi giornalieri (ieri +72). Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 92.149, mentre sono 577.693 quelle guarite.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 1.062 di cui 401 a Milano città

: 1.062 di cui 401 a Bergamo : 240

: 240 Brescia : 790

: 790 Como : 279

: 279 Cremona : 195

: 195 Lecco : 92

: 92 Lodi : 60

: 60 Mantova : 199

: 199 Monza e Brianza : 301

e : 301 Pavia : 357

: 357 Sondrio : 88

: 88 Varese: 495

