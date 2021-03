Vaccini in Italia, superate le 8 milioni di dosi somministrate. I vaccinati sono 2,5 milioni

Il numero totale di dosi somminsitrate in Italia durante la campagna vaccinale ha superato quota 8 milioni. Secondo i dati diffusi dal portale ufficiale del ministero della Salute, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate esattamente 8,11 milioni di dosi di vaccini contro il Coronavirus. Il numero di persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose, completando così il ciclo di immunizzazione, è arrivato a 2,58 milioni. Dai grafici si può leggere come la maggior parte di queste dosi sia stata destinata alla popolazione compresa tra 80 e 89 anni. A loro infatti sono andate 2,23 milioni di dosi. In tutta Italia sono state distribuite 9,91 milioni di dosi. Di queste 6,61 milioni sono dosi Pfizer, 826 mila sono dosi Moderna e 2,47 milioni sono dosi AstraZeneca.

