Renzi ai giornalisti: «Il principe Bin Salman è un mio amico. Neanche gli Usa sanno chi ha ucciso Kashoggi»

«Io lo chiamo my friend perché è una persona che conosco da anni e che è un mio amico». Fuori da Palazzo Madama Matteo Renzi si ferma a parlare con dei giornalisti. Fra le domande arriva quella sul rapporto tra l’ex premier e il principe saudita Mohammad bin Salman, al centro di una ricostruzione dell’intelligence statunitense sull’omicidio Kashoggi. Secche la risposta del leader di Italia Viva: «La fondazione Fii è una fondazione internazionale molto importante come tante altre. L’amministrazione Biden non ha sanzionato il principe Bin Salman, che non è presidente del fondo, e vorrei segnalare che l’amministrazione Usa non lo ha bannato». E ancora, quando una giornalista ripete la domanda: «L’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se permettete, mi fido più di Biden che di voi».

