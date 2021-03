Covid-19, l’ex campione Nba Magic Johnson s’è vaccinato a Los Angeles – Il video

In America proseguono le somministrazioni dei vaccini per contrastare il Covid, con il successo della campagna che passa anche attraverso i volti più noti. Come l’ex stella dell’Nba Magic Johnson, che ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer presso l’Università della California meridionale, a Los Angeles. Insieme a lui, hanno ricevuto la prima dose anche gli attori Danny Trejo e Arsenio Hall. Johnson, immunodepresso dal 1991, anno in cui annunciò al mondo di aver contratto l’Hiv, ha ringraziato in un tweet anche il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti per «assicurarsi della presenza di centri vaccinali nella città, specie per le comunità africane e latine».

Video: Twitter/@MagicJohnson

Leggi anche: