Coronavirus, 297 vittime in 24 ore. Altri 217 ingressi in terapia intensiva. In crescita il tasso di positività: è al 7,2%

Il bollettino del 28 marzo

Sono 297 i nuovi decessi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 380 (il giorno prima: 457). Il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 107.933. Diminuiscono i nuovi positivi: sono 19.611 contro i 23.987 positivi di ieri. La Lombardia registra l’aumento più grande (+3.520) seguita dall’Emilia-Romagna (+2.137) e dalla Campania (+2.095). Ad oggi sono 573.235 le persone attualmente positive al virus in Italia.

La situazione negli ospedali

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 217 in 24 ore, contro i 264 di ieri, per un totale di 3.679 persone ricoverate in rianimazione (+44). Sono 28.701 i pazienti ricoverati con sintomi (+80) e 540.855 i pazienti in isolamento domiciliare (+1.233). Il numero di pazienti guariti e dimessi passa a 2.850.889, +17.950 da ieri.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 272.630 tamponi, in diminuzione rispetto ai 357.154 di ieri. Aumenta il tasso di positività: oggi 28 marzo è del 7,2%, ieri era 6,67%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

