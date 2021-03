Un militare italiano faceva la talpa per Mosca: arrestato un ufficiale della marina e un russo. Soldi in cambio di documenti riservati

Nella serata di ieri, 30 marzo, i carabinieri del Ros hanno arrestato un ufficiale della Marina militare italiana; con lui è stato fermato anche un ufficiale delle forze armate russe. L’accusa che per adesso pende sui due è quella di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. Entrambi gli ufficiali sono stati scoperti mentre si davano appuntamento per un incontro clandestino, mentre l’ufficiale italiano cedeva all’altro dei documenti “classificati” in cambio di soldi. La posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico.

Le indagini dei Ros sono state condotte con la collaborazione dell’Aisi, l’intelligence interna, e dello Stato Maggiore della Difesa. Non si conoscono ancora nomi e posizioni degli ufficiali coinvolti. Le motivazioni del tradimento sarebbero di natura economica: avrebbe accettato di cedere informazioni in cambio di denaro, probabilmente per fronteggiare gravi problemi familiari.

I precedenti

Ci sono poi altri episodi, nella storia recente, che ricordano quello dei due ufficiali della Marina, e che vedono la Russia protagonista di intrighi internazionali. E l’Italia non ricopre il ruolo di pedina, piuttosto quello di terreno di gioco. A maggio 2016 a Roma, nel quartiere di Trastevere, era scattata la trappola contro un dirigente dell’intelligence portoghese che stava incontrando il funzionario russo Sergey Nicolaevich Pozdnyakov.

L’incontro era fissato per una compravendita dei piani d’azione dell’Alleanza Atlantica. L’arresto aveva portato a tensioni con Mosca: le autorità russe contestavano il mandato di cattura portoghese e ribadivano la protezione diplomatica del loro connazionale, che aveva passaporto diplomatico. Due mesi dopo la magistratura italiana ha rilasciato Pozdnyakov.

Alla fine dello scorso agosto, invece, è stato arrestato un tenente colonnello francese in servizio nel comando Nato di Napoli. Era stato catturato mentre era in vacanza in Francia: l’operazione era stata condotta dai servizi francesi ma non si è mai saputo quale fosse la natura della sua collaborazione con la Russia.

