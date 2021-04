Coronavirus, dopo l’errore in fabbrica gli Usa escludono AstraZeneca dallo stabilimento. In Francia dopo l’allarme dei medici salgono a 5 mila i pazienti gravi

USA

ANSA | Una confezione di fiale del vaccino di AstraZeneca

AstraZeneca fuori dallo stabilimento di Baltimora

Il governo americano avrebbe escluso AstraZeneca dalla produzione dell’impianto di Baltimora, dove alcuni giorni fa era stato commesso un errore nella produzione dei vaccini anti Covid, rendendo inutilizzabili 15 milioni di dosi di Johnson&Johnson. Secondo quanto riporta il New York Times, le autorità sanitarie americane hanno quindi affidato alla casa farmaceutica americana la gestione dell’impianto della Emergent BioSolutions. La stessa J&J ha confermato che si stava «assumendo la piena responsabilità dell’impianto». Il caso di Baltimora complica ulteriormente la strada di AstraZeneca negli Stati Uniti, dove è ancora in attesa dell’autorizzazione per l’uso del suo vaccino. Una decisione che potrebbe anche non essere decisiva per la campagna di vaccinazione americana, alla luce anche di quanto affermato dall’infettivologo Anthony Fauci, secondo il quale il vaccino di AstraZeneca potrebbe non servire a coprire il fabbisogno americano, essendoci già un’ampia copertura con altre società.

FRANCIA

ANSA | Lockdown a Parigi

Oltre 5 mila pazienti in terapia intensiva

La nuova ondata di Coronavirus in Francia sta mostrando gli effetti più duri con l’affollamento delle terapie intensive mentre il Paese entra nel terzo lockdown dall’inizio della pandemia. Sabato i pazienti gravi sono saliti a 5.273, con un aumento importante cominciato da venerdì, quando sono stati ricoverate 145 persone in un solo giorno, mentre il giorno dopo se ne sono aggiunte 19. Il salto di questo fine settimana nelle terapie francesi è stato il più alto negli ultimi cinque mesi, secondo Reuters.

