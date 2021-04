«SanPa diffama nostro padre»: i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix

Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo Muccioli, fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno querelato per diffamazione aggravata Netflix per la docu-serie SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano, incentrata sulla storia del patron riminese e della comunità sulla collina di Coriano. I figli di Muccioli, assistiti dal legale Alessandro Catrani, hanno denunciato i produttori, gli autori e il regista di SanPa per aver inserito allusioni ritenute non vere e diffamatorie relative alla presunta morte per Aids del padre, che verrebbe ricondotta alla sua presunta omosessualità.

Le accuse degli eredi di Muccioli e la replica degli autori

A detta degli eredi di Muccioli, la serie si fa portatrice di una ricostruzione distorta e tendenziosa della comunità e del fondatore stesso, restituendone un profilo violento. Già nei mesi scorsi gli autori avevano risposto alle critiche sostenendo che l’obiettivo della serie era quello di raccontare una realtà complessa, tra luci e ombre, senza l’intento di compiacere né di denigrare nessuno. Ma la spiegazione pare non aver placato le acque, e così la disputa proseguirà in tribunale. La querela dei figli di Muccioli è stata presentata nei giorni scorsi ai Carabinieri per approdare successivamente alla Procura della Repubblica.

