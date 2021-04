Coronavirus, in Brasile nuovo record di vittime: 4.249 morti in un giorno. La Francia accelera sulle vaccinazioni: 437.000 in 24 ore

In Turchia decine di migliaia di nuovi positivi nell’ultima rilevazione, toccato un nuovo record da inizio pandemia. I vaccini somministrati sono oltre 18 milioni

BRASILE

Ansa | Un reparto Covid a San Paolo (Brasile)

Nuovo picco di morti, i contagi sono oltre 86.000

Il Brasile ha registrato un nuovo record giornaliero di vittime legate al Covid: nelle ultime 24 ore sono morte 4.249 persone nel Paese, il numero più alto di decessi dall’inizio della pandemia. A darne notizia, il ministero della Sanità brasiliano. I nuovi contagi registrati sono stati invece 86.652. Numeri che portano il bilancio complessivo delle vittime a quota 345.025, a fronte di oltre 13 milioni di casi.

FRANCIA

EPA/BERTRAND GUAY | Jean Castex

Nuovo record di somministrazioni

In un solo giorno sono state somministrate quasi cinquecentomila dosi di vaccino anti-Covid: dopo una partenza a rilento, la Francia accelera sui vaccini anche se la situazione legata al Coronavirus resta preoccupante in tutto il Paese. Secondo quanto annunciato questa sera dal ministro della Salute, Olivier Véran, sono 437.000 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, un record, «equivalente ad un intero dipartimento», scrive Véran in un post pubblicato su Twitter.

«Abbiamo superato una tappa importante della nostra protezione dinanzi al Covid-19 grazie al lavoro del personale sanitario, degli enti locali, dei servizi dello Stato che operano ovunque in Francia. Grazie!», sono le parole del ministro. Stando a quanto riportato a metà giornata dal premier Jean Castex, sono più di dieci milioni i cittadini francesi che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti-Covid. Ma nel Paese resta ancora molto allarmante la forte pressione sui reparti di rianimazione.

TURCHIA

Istanbul |EPA/SEDAT SUNA

Il virus corre veloce: oltre 55.000 contagi in 24 ore

Nonostante la somministrazione di vaccini anti-Covid prosegua celermente, la diffusione del Coronavirus in Turchia resta preoccupate. Il ministero della Salute di Ankara ha registrato un nuovo record di contagi nell’ultima rilevazione: 55.941 nuovi positivi in 24 ore. Le nuove vittime sono invece 258. Dall’inizio della pandemia, i casi totali registrati sono arrivati a quota 3,6 milioni, mentre le morti sono 33.201. Si tratta di una nuova violenta ondata del virus. Intanto avanza la campagna vaccinale: le dosi somministrate, quasi tutte del siero cinese Sinovac, sono oltre 18,2 milioni, di cui quasi 7 milioni e mezzo di richiami.

Leggi anche: