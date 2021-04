Coronavirus, in Lombardia 77 decessi nelle ultime 24 ore. 37 nuovi ricoveri in terapia intensiva (ieri +21)

Nella regione si segnalano +2.302 nuovi casi a fronte di 41.303 test elaborati. Diminuiscono i pazienti ricoverati in area non critica

Il bollettino dell’11 aprile

Lieve calo nel numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati +2.302 nuovi (ieri erano stati 2.974), a fronte di 41.303 nuovi test elaborati (ieri 53.133). Il numero complessivo di casi registrati nella Regione sin da inizio emergenza raggiunge quota 766.913, mentre il numero delle persone attualmente positive al virus nella Regione è pari a 79.480 unità. Di queste, 72.770 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero, 5.896 pazienti sono ricoverati con sintomatologia (ieri erano 6.059), mentre al netto di 37 nuovi ingressi giornalieri (ieri 21), il numero di pazienti nelle terapie intensive si attesta a 814 persone in condizioni critiche (ieri 824). La Regione Lombardia segnala inoltre 77 decessi (ieri 81), per un totale di 31.753 morti Covid da febbraio 2020. Cresce il numero dei guariti e dimessi, che si attesta complessivamente a 655.680 unità.

