Coronavirus, in Lombardia 62 decessi in 24 ore. In calo i ricoveri giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 12 aprile

In Lombardia sono 997 i nuovi casi di Coronavirus. Ieri il bilancio era di +2.302. Nelle ultime 24 ore si registrano +62 decessi mentre ieri erano state segnalate 77 vittime. Il totale è di 31.815 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 12 aprile, sono 5.763. Sono poi 811 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 13 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. Il totale dei dimessi e dei guariti si attesta quota 663.408. In 66.113 si trovano in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 19.022 tamponi effettuati, per un totale di 8.684.352 test eseguiti dall’inizio della pandemia.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+341) di cui +136 a Milano città

(+341) di cui +136 a Brescia (+153)

(+153) Como (+28)

(+28) Monza e Brianza (+81)

(+81) Bergamo (+117)

(+117) Mantova (+64)

(+64) Pavia (+21)

(+21) Varese (+28)

(+28) Lecco (+67)

(+67) Cremona (+20)

(+20) Lodi (+18)

(+18) Sondrio (+36)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

