‘Le avventure di Scrappy’, il canale YouTube che racconta l’America del cane-robot Spot – Il video

L’apertura al mercato privato delle vendite di Spot, il robot progettato dall’azienda Boston Dynamics, pare stia cambiando qualcosa nella società americana, partendp da YouTube. Sulla piattaforma, infatti, è comparso un canale dal titolo Scrappy The Robot Dog. Lo spazio racconta le “avventure” del robot quadrupede e della padrona, in quello che somiglia a tutti gli effetti al video-diario di un animale domestico. Dalle passeggiate al guinzaglio, tra la curiosità dei passanti e lo spavento di cani veri, fino al “primo bagnetto“, il canale è finito nelle agende di alcuni media internazionali. «Sono soltanto un robot che sta conoscendo il mondo dove è stato costruito», si legge nella descrizione del canale aperto nel febbraio scorso.

Il robot della Boston Dynamics da 75 mila dollari era finito al centro di un progetto di denuncia del collettivo americano Mschf, dopo essere stato utilizzato dalle forze di polizia americane per operazioni su scene del crimine. A Singapore, modelli di Spot sono stati usati per il controllo sui mezzi di trasporto pubblico durante la pandemia da Coronavirus. Quanto a Scrappy, invece, è la prima volta che il robot quadrupede viene utilizzato come fosse un essere vivente.

Video: YouTube/ScrappyTheRobotDog

Leggi anche: