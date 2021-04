Allerta in Francia, rapita una bambina di 8 anni: prelevata da tre uomini mentre era da sua nonna

La Francia è col fiato sospeso dopo che una bambina di 8 anni è stata rapita. La piccola è stata prelevata da tre uomini mentre si trovava a casa della nonna a Les Poulières (Vosgi). Le autorità francesi hanno subito attivato il dispositivo di allerta per i rapimenti, con tutti i dati riguardanti l’identità della bimba: «Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia, rapita da tre uomini di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50». La bimba era stata affidata alla nonna materna dal giudice dei minori. Tra le ipotesi c’è quella secondo la quale la bimba potrebbe essere fuggita con sua madre, che non aveva il permesso di vederla da sola. Nel dispositivo di allerta delle autorità è infatti compresa anche la descrizione della madre e dell’auto in suo possesso. Le forze dell’ordine hanno invitato a chiamare la polizia nel caso in cui qualcuno dovesse identificare la piccola, da sola o con la madre 28enne.

Leggi anche: