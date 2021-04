Brasile, in costruzione una nuova statua di Cristo. Sarà più alta di quella di Rio – Il video

Nella città di Encantado, nel sud del Brasile, si sta costruendo quella che sarà una delle statue raffiguranti Gesù Cristo più alte al mondo. Con i suoi 43 metri di altezza, infatti, il monumento, supererà anche quella del Redentore presente a Rio de Jainero, di 38 metri, completata dallo scultore francese Paul Landowski nel 1931. La costruzione è stata finanziata dall’associazione “Amici di Cristo” e da donatori privati, per una raccolta totale di 350 mila dollari destinati ai lavori di costruzione. Una volta conclusi, la statua diventerà la terza raffigurante Gesù tra le più alte al mondo, superata solo da quella di 52 metri del Cristo protettore in Polonia e da un’altra, attualmente in costruzione, di 77 metri in Messico. I cantieri sono stati aperti nel 2019 dopo l’iniziativa del politico locale Adroaldo Conzatti, scomparso lo scorso marzo per complicazioni legate al Coronavirus.

Video: YouTube/TheHill

Leggi anche: