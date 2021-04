Monitoraggio Iss, l’indice Rt nazionale cala a 0,85. Terapie intensive ancora critiche: 16 regioni a rischio moderato

Negli ultimi 30 giorni il valore che misura il tasso di contagiosità del virus si è contratto di 0,23 punti. Si riduce anche il numero di pazienti ricoverati in rianimazione: -217 in una settimana

Buone notizie dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: la pandemia di Coronavirus, in Italia, sta allentando la morsa. L’indice Rt nazionale, valore che descrive il tasso di contagiosità del virus, negli ultimi sette giorni è infatti sceso a 0,85. Una settimana fa si attestava a 0,92, due settimane fa a 0,98 e tre settimane fa a 1,08. In un mese, anche grazie alle restrizioni adottate a marzo e aprile, l’indice si è quindi contratto di 0,23 punti.

Le regioni con un indice Rt maggiore di 1 sono cinque, contro le otto della settimana precedente. Si tratta di Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta. Tra queste, la Sardegna ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3, caratterizzato cioè da rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo. Sicilia e Valle d’Aosta hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2, ovvero gestibile dal sistema sanitario nel breve e nel medio periodo. Mentre le altre regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1, vale a dire sostanzialmente localizzata (Rt inferiore a 1).

La pressione sugli ospedali inizia a diminuire

La pressione sulle terapie intensive e nei reparti ospedalieri continua a farsi sentire, con un tasso di occupazione a livello nazionale che supera la soglia critica sia in rianimazione (39% contro il limite fissato al 30%), sia in area non critica (41% contro il 40%). Questi numeri, tuttavia, sono per la prima volta in leggero calo. Le regioni con tassi sopra la media sono 14, mentre la settimana scorsa erano 15. Guardando invece ai valori assoluti, dal 6 al 13 aprile:

il numero di pazienti Covid ricoverati in rianimazione è sceso da 3.743 a 3.526 (-217)

a (-217) il numero di pazienti Covid ricoverati in area non critica è sceso da 29.337 a 26.952 (-2.385)

Incidenza settimanale a 160,5 casi ogni 100 mila abitanti

Fa ben sperare anche l’andamento dell’incidenza settimanale dei positivi ogni 100 mila abitanti. Nel periodo compreso tra il 5 e l’11 aprile, infatti, questo dato è sceso a 160,5. Nella settimana precedente, dal 29 marzo al 4 aprile, era pari a 210,8. Siamo tuttavia ancora lontani dal livello di 50 casi ogni 100 mila abitanti che consentirebbe di porre sotto controllo l’epidemia, ripristinando un efficace tracciamento dei contatti.

Sedici regioni a rischio moderato

Il monitoraggio dell’Iss registra in ogni caso una «diminuzione del livello generale del rischio». Soltanto una regione, la Calabria, ha un livello di rischio alto, contro le quattro della scorsa settimana. Sedici regioni, contro le 15 della settimana precedente, hanno una classificazione di rischio moderato, di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Infine Abruzzo, Campania, Veneto e provincia autonoma di Bolzano hanno una classificazione di rischio basso.

