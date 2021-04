Coronavirus, l’indice Rt scende a 0,92. Locatelli: «Indubitabile la riduzione significativa di contagi» – Il monitoraggio Iss

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità: «Rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi: questo indica l’efficacia delle misure, come sappiamo da tempo»

Scende ancora il valore dell’indice Rt nazionale. Nell’ultimo rilevamento il valore si attesta a 0,92, la scorsa settimana era invece a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti: il valore di riferimento è passato dai 232 a 185 casi ogni 100 mila abitanti di questa settimana. Sono questi i primi dati emersi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute circa l’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia. A confermarlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

«L’indice Rt è in ulteriore miglioramento – ha spiegato il presidente dell’Iss -. È indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati». «Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta, che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti – ha proseguito il professor Locatelli – rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l’efficacia delle misure, come sappiamo da tempo».

