Monitoraggio Iss, l’indice Rt nazionale scende a 1,08. Dopo un mese di chiusure l’incidenza cala a 240 casi ogni 100 mila abitanti

Nel suo monitoraggio settimanale, l’Istituto superiore di Sanità ha anticipato che negli ultimi setti giorni il valore dell’indice Rt è sceso da 1,16 a 1,08. Il numero dei casi da Coronavirus ogni 100 mila abitanti, uno dei dati chiavi per il passaggio in zona rossa, è calato da 264 a 240. Dati che arrivano a ridosso degli incontri dell’esecutivo per discutere della gestione della pandemia. Alle ore 12 il premier Mario Draghi presiederà la cabina di regia anti Covid, a cui parteciperanno i ministri Speranza, Franco, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Gelmini, Bonetti, Bianchi, il sottosegretario Garofoli e membri del Cts Brusaferro e Locatelli. Al termine è invece attesa una conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio dovrebbe anticipare le misure da applicare dopo il periodo pasquale.

