La trollata dell’inesistente accordo tra Pfizer e Microsoft per il microchip nei vaccini anti Covid19

Pfizer avrebbe annunciato un “aggiornamento” del suo vaccino anti Covid19 grazie a Microsoft, inserendo un microchip per ridurre i sintomi della malattia. Questo è il messaggio che circola online in alcuni gruppi Facebook e account, in particolar modo nell’area NoVax e da coloro che credono ai complotti. Ci sono cascati, è una bufala.

L’articolo, condiviso come prova del fantomatico evento, è quello pubblicato il 9 aprile 2021 dal sito ValueWalk dove si sostiene l’esistenza di un comunicato ufficiale. Il link del documento rimanda, in realtà, a un sito satirico.

Se proviamo a controllare le condivisioni Facebook, cercando le parole chiave «Microsoft Pfizer Chip», troviamo numerose pubblicazioni dello screenshot dell’articolo, una pratica molto in voga permettendo gli utenti di leggere solo il titolo e non l’articolo con la sua fonte originaria.

Non solo su Facebook, la falsa notizia viene rilanciata anche su Twitter riportando dei paragoni che ricordano il nazismo: «L’Amministratore Delegato della Pfizer annuncia un accordo con Microsoft per inserire un microchip nel vaccino per evitare i possibili vari dolori provocati dalla inoculazione. È un fatto di una gravità inaudita e che ci riporta ai tempi di Menghele».

Se andiamo a leggere l’articolo pubblicato dal sito in lingua inglese, scopriamo che la fonte del fantomatico comunicato della Pfizer e Microsoft è il sito satirico TheStonkMarket.com. Ecco il disclaimer:

TheStonkMarket.com is a financial satire site. The site provides unique coverage on the financial industry, stocks, hedge funds and global markets. Mission: To provide daily humor and make stonks go up. We are currently looking for content creators who have an interest in financial humor. Please reach out if you have an interest.