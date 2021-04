«Champions League? Guadagnatela». Le magliette dei Leeds contro la Super Lega prima della partita con il Liverpool

Maglia bianca, scritta nera. Due slogan. «Il calcio è per i tifosi» e poi il logo della Champions League e sotto scritto «Guadagnatela». Così questa sera sono scesi in campo i giocatori del Leeds durante il riscaldamento prima della sfida contro il Liverpool. La partita era una incontro regolare della Premier League, il campionato più importante del Regno Unito. I Leeds non sono tra i 12 club fondatori della Super Lega, il nuovo campionato che dovrebbe coinvolgeri i club più forti d’Europa. Il Liverpool invece ne fa parte.

Il progetto della Super Lega, finanziato dalla banca d’affari Jp Morgan, ha ricevuto diverse critiche nella giornata di oggi. Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha detto: «I club saranno sospesi il prima possibile dalle nostre competizioni». Ma nello stadio di Elland Road dove si gioca Leeds-Liverpool, i giocatori dei Leeds non sono i soli contrari alla Super Lega. Anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è opposto al progetto:

«La gente non è felice, posso capire perché, anche se non posso dire molto di più. Non siamo stati coinvolti in questo progetto, nè io nè i giocatori. Non ci resta che attendere sviluppi».

