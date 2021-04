Marte, Ingenuity entra nella storia. È il primo drone-elicottero a volare su Marte – Il video

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della Nasa hanno comunicato il successo del primo volo di Ingenuity, il drone-elicottero in missione su Marte nell’ambito della missione spaziale Perseverance. Il volo è stato gestito in modo automatico dai sistemi del mezzo ed è durato 40 secondi. Il drone si è sollevato di circa tre metri, per poi atterrare sui quattro supporti che ha a disposizione. Questa fase coincide con la ricarica autonoma delle batterie. Lo stesso centro di controlli, inoltre, ha trasmesso le prime immagini del volo.

Video: Twitter/@Nasa

Leggi anche: