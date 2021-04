Coronavirus, 364 morti in 24 ore. In calo i ricoveri in terapia intensiva: oggi 155, ieri 182

La regione che ha registrato il maggior incremento di casi giornalieri è la Lombardia con 2.095 contagi in appena 24 ore. Il tasso di positività oggi è del 3,9 per cento

Il bollettino del 21 aprile

Sono 13.844 i nuovi contagi da Coronavirus in tutta Italia contro i 12.074 di ieri e gli 8.864 del giorno prima. Il numero dei contagiati sale a 3.904.899, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, oggi 21 aprile, sono 364 mentre ieri 390 e il giorno prima 316. Il numero dei morti, dall’inizio della pandemia, è 117.997. Gli attualmente positivi sono 475.635 (ieri 482.715). La regione che ha registrato il maggior incremento di casi giornalieri è la Lombardia con 2.095 contagi in appena 24 ore.

I dati di oggi 21 aprile 2021

La situazione negli ospedali

Oggi sono 22.784 i ricoverati negli ospedali italiani (ieri 23.255, -471) mentre si trovano in terapia intensiva ancora 3.076 persone (ieri 3.151, -75). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 155, ieri 182, il giorno prima 141. In isolamento domiciliare ci sono ancora 449.775 persone (456.309) mentre i dimessi e i guariti sono in tutto 3.311.267 (ieri 3.290.715) con un incremento di 20.552 unità solo nell’ultima giornata.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 350.034 tamponi contro i 294.045 di ieri. Il totale dei test eseguiti dall’inizio del monitoraggio è 55.885.251 di cui 46.673.704 molecolari e 12.211.547 antigenici. Il numero di persone testate è 24.794.274. Infine, il tasso di positività oggi è del 3,9 per cento (ieri del 4,1, il giorno prima del 6).

Ieri-oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

