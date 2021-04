Coronavirus, 390 morti in 24 ore. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva: oggi 182, ieri 141

Il tasso di positività oggi è del 4,1 per cento, in calo dell’1,9 rispetto a ieri. La regione con il maggior incremento di casi giornalieri è la Campania

Il bollettino del 20 aprile

Oggi 20 aprile sono 12.074 i nuovi contagi da Coronavirus in tutta Italia contro i 8.864 di ieri. I contagiati sono 3.891.063 dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, invece, sono 390 contro le 316 di ieri e le 251 del giorno prima. Il numero dei decessi sale a 117.633. Oggi gli attualmente positivi sono 482.715 (ieri 493.489, -10.774). La regione con il maggior incremento di casi giornalieri è la Campania con 1.750 contagi in 24 ore.

I dati di oggi 20 aprile 2021

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono in tutto 23.255 contro i 23.742 di ieri (-487) mentre in terapia intensiva oggi, 20 aprile, si trovano ancora 3.151 persone (ieri 3.244, -93). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 182, ieri 141, il giorno prima 163. I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono 3.290.715 (ieri 3.268.262, +22.453), in isolamento domiciliare ci sono ancora 456.309 persone (ieri 466.503, -10.194).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 294.045 contro i 146.728 di ieri, il giorno prima 230.116. Il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio del monitoraggio sale a 55.535.217 di cui 43.485.291 molecolari e 12.049.926 antigenici. Il numero di persone testate è 24.691.595. Infine, il tasso di positività oggi è del 4,1 per cento (ieri del 6, quindi in calo dell’1,9 per cento).

Ieri-oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

