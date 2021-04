Coronavirus, 316 decessi in 24 ore. Aumenta ancora il tasso di positività: 6% (ieri 5,5%)

Il bollettino del 19 aprile

Sono 8.864 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 12.694). Il numero delle vittime è invece di 316, ieri 251, e il giorno prima ancora 310.

La situazione negli ospedali

Guardando ai ricoveri negli ospedali, sono 23.742 le persone che si trovano attualmente in area non critica (ieri 23.648). Oggi, 19 aprile, sono invece 3.244 le persone ricoverate in aree critiche (ieri 3.311). E 141 i nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva (ieri 163).

Tamponi e tasso di positività

Sono invece 146.728 i test analizzati in Italia nell’ultima giornata, ieri erano stati 230.116. Un dato che porta quindi il tasso di positività al 6.0%, ieri era al 5.5%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

