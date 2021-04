Coronavirus, 360 decessi in 24 ore. Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva: 174 (ieri 155)

Il bollettino del 22 aprile

Nelle ultime 24 ore i contagi da Coronavirus in Italia sono saliti a 16.232, ieri erano 13.844. Il numero delle vittime è invece di 360, ieri 364, per un bilancio totale di decessi che è salito a 118.357.

La situazione negli ospedali

Sono 25.115 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere. Di queste, 22.094 si trovano in reparti non critici (ieri 22.784), mentre altre 321 sono in terapia intensiva (ieri 3.076). Nell’ultima giornata il numero di ingressi in unità intensive è invece stato di 174, ieri 155.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 362.804 tamponi, ieri 350.034. Il dato sui test porta cosi il tasso di positività al 4.4%, ieri 3.9, e il giorno prima ancora 4.1.

Ieri-Oggi:

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

