Covid, Burioni: «Tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci, io e Zangrillo avevamo ragione»

Il virologo Roberto Burioni “esulta” su Twitter e fa sapere che una delle sue intuizioni riguardo l’uso dei dispositivi di sicurezza contro il Coronavirus – cioè le mascherine – era corretta. «Anche l’Ecdc, (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr) finalmente ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci», scrive oggi, 23 aprile, in un tweet il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. E aggiunge: «Io e Zangrillo l’avevamo capito con un certo anticipo e ci hanno pure criticato». A corredo del messaggio, una foto di qualche settimana fa che lo ritrae senza mascherina con il collega del San Raffaele, anche lui vaccinato come Burioni.

