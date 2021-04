Coronavirus, iniettate le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson al maxi drive in di Valmontone – Il video

L’apertura del maxi drive in di Valmontone era stata subito bloccata, come raccontato anche da Open, nell’attesa che le dosi di vaccino anti Covid Johnson & Johnson venissero nuovamente ritenute sicure dagli enti regolatori. In ritardo di una settimana sulla tabella di marcia, ora le prime fiale del vaccino monodose sono state ufficialmente utilizzate sui passeggeri delle auto che si sono presentate davanti le sette isole messe a disposizione. Ad attenderli, due infermieri e un medico, insieme a sanitari e collaboratori, per un totale di 70 operatori coinvolti, in più di 20.000 metri quadri di terreno.

Leggi anche: