«Servono uomini, oggi diremmo persone»: Draghi cita e ‘corregge’ De Gasperi. E l’Aula applaude – Il video

«Vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere». Il presidente del Consiglio Mario Draghi cita un discorso del 1943 dello storico leader della Democrazia Cristiana Alcide De Gasperi. Il premier ha rievocato la figura del leader democristiano nel suo intervento di presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Camera, correggendo la citazione per appiattire la disparità di genere. «L’opera di rinnovamento fallirà se in tutte le categorie non sorgeranno degli uomini, oggi diremmo persone», scandisce il premier tra gli applausi dell’Aula, «pronti a sacrificarsi per il bene comune: a noi l’onere e l’onore di preparare l’Italia di domani».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: