Nel decreto proroghe salta l’obbligo di smart working al 50% per la Pubblica amministrazione. Recovery Plan, nuovo Cdm nel pomeriggio

L’ultimo “sì” si attende dal Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (il Recovery Plan italiano) per affrontare la crisi da Coronavirus dovrà essere inviato alla Commissione europea entro domani, 30 aprile, e oggi il Cdm è chiamato a ultimare la presentazione nella sua versione definitiva in Ue. In mattinata il ministro dell’Economia Franco ha illustrato il testo ai ministri, e, dopo l’incontro previsto nel primo pomeriggio con le regioni, è in programma un nuovo consiglio attorno alle 16:30.

Il dl proroghe

Gli incontro della mattinata di oggi è servito anche ad esaminare il decreto legge che istituirà il fondo complementare al Pnrr da 30,6 miliardi per gli investimenti che non possono rientrare nel piano, e il dl proroghe. Da quanto si apprende, non ci dovrebbe essere l’obbligo di far lavorare in smart working un dipendente pubblico su due (quindi al 50%), né durante l’emergenza né con l’adozione dei piani organizzativi per il lavoro agile: secondo la bozza del decreto proroghe discussa in Cdm, infatti, lo smart working si potrà proseguire in deroga fino alla definizione delle nuove regole con il contratto nazionale e comunque non oltre la fine dell’anno, ma non ci sarà il vincolo del 50%. Prorogato invece il golden power in alcuni settori, e documenti di identità scaduti durante la pandemia validi fino a settembre.

Il nodo spiagge

Capitolo spiagge. Nel testo del dl proroghe, a quanto apprende l’Ansa, non è stata inserita la norma sulla proroga delle concessioni balneari e per gli ambulanti. Come fa notare il quotidiano La Stampa, il pacchetto di riforme che dovrà essere inserito nel Piano da consegnare all’Europa deve prevedere una legge che regoli la messa a gara delle concessioni balneari, obbligatoria secondo la direttiva Bolkestein e che però l’Italia ha sempre eluso. Bisogna, quindi, che la normativa si inserisca in tempi brevi in un decreto.

