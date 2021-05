Fedez replica alla Rai: «Il discorso è tagliato? A disposizione la telefonata integrale»

La Rai lo accusa di aver manipolato ad arte la telefonata in cui dice che l’azienda lo ha sottoposto alla censura preventiva prima del concerto del Primo Maggio su Rai3, e Fedez non perde l’occasione per replicare. Con un post pubblicato poco fa su Instagram, il cantante dice che sarà sua premura mettere «a disposizione il video integrale agli organi competenti della Rai laddove si decida di fare chiarezza su quanto accaduto». E affonda il colpo: «Anche se per ora vedo solo una gran corsa a discolparsi a prescindere da ciò che è successo».

Il cantante: «Venderò la Lamborghini. Con una Panda avrei più valore?»

Fedez fa poi riferimento alcuni post apparsi in rete nelle ultime ore. «In questo momento alcuni leghisti stanno controbattendo riportando un vecchio testo di quando avevo 19 anni». Il brano cui fanno riferimento è Tutto il contrario, i cui versi a un certo punto recitano: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/”Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.

«Tutti cambiano idea nella vita», spiega Fedez. «Il vostro leader è passato da “senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani” a voler governare il Paese. Comunque la mia canzone si intitola Tutto il contrario: io scrivo tutto il contrario di quello che penso. Non è difficile. Altro problema: la mia macchina. Vendo la Lamborghini, non la uso molto. Se mi compro una Panda posso invece dire quello che penso, le mie parole avrebbero più valore?»

Leggi anche: