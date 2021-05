Coronavirus, 144 decessi in 24 ore. Diminuiscono i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 109 (ieri 143)

Il tasso di positività oggi è del 5,8 per cento: ieri del 3,4, quindi un aumento del 2,4 per cento in appena 24 ore

Il bollettino del 2 maggio

Sono 9.148 i casi di Coronavirus oggi 2 maggio 2021. Ieri erano 12.965, il giorno prima 13.446. Così il numero dei contagi sale a 4.044.762. I morti, invece, nell’ultima giornata sono 144 contro i 226 di ieri e i 264 del giorno prima. In totale, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, i decessi sono 121.177 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi sono 430.906 (ieri 430.542).

I dati di oggi 2 maggio 2021

La situazione negli ospedali

Sono 18.345 le persone ricoverate negli ospedali italiani (ieri 18.381, -36) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 2.524 pazienti (ieri 2.522, +2). Oggi gli ingressi in rianimazione sono 109, ieri 143, il giorno prima 137. In isolamento domiciliare si trovano 410.037 persone (ieri 409.639) mentre i dimessi e i guariti oggi sono +8.637 per un totale di 3.492.679.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 156.872 tamponi contro i 378.202 di ieri. Il totale di test effettuati fino ad ora è di 59.114.826 di cui 45.461.412 molecolari e 13.653.414 antigenici. Le persone testate sono 25.869.438 mentre il tasso di positività oggi è del 5,8 per cento (ieri del 3,4, +2,4 per cento).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: