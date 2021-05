Coronavirus, 226 decessi in 24 ore. In lieve aumento i ricoveri giornalieri in terapia intensiva

Negli ospedali italiani sono ricoverate 18.381 persone (-559) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 2.522 pazienti (-61). Intanto il tasso di positività scende al 3,4 per cento

Il bollettino del 1° maggio

Oggi, 1 maggio 2021, sono 12.965 i nuovi contagi da Coronavirus, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri erano 13.446, il giorno prima 14.320. Il numero dei casi sale a quota 4.035.617. Le vittime, invece, nelle ultime 24 ore, sono 226 contro le 263 di ieri e le 288 del giorno prima. I decessi in Italia sono in tutto 121.033. Oggi gli attualmente positivi sono 430.542 (ieri 436.270, -5.728).

I dati di oggi 1 maggio 2021

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani sono ricoverate 18.381 persone (ieri 18.940, -559) mentre in terapia intensiva si trovano 2.522 pazienti (ieri 2.583, -61). Gli ingressi in rianimazione sono 143, ieri 137, il giorno prima 129. I dimessi e i guariti oggi sono 3.484.042 (ieri 3.465.576, +18.466), in isolamento domiciliare si trovano 409.639 persone (ieri 414.747, -5.108).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati effettuati 378.202 tamponi contro i 338.771 di ieri. In tutto, dall’inizio del monitoraggio, sono stati eseguiti 58.957.954 test di cui 45.347.122 molecolari e 13.610.832 antigenici. Le persone testate sono in tutto 25.805.883. Oggi il tasso di positività scende al 3,4 per cento contro il 4 per cento di ieri, quindi in calo di mezzo punto percentuale.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

