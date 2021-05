Coronavirus, in Lombardia 28 decessi. Aumentano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 3 maggio

Sale a quota 28 il numero dei decessi per Coronavirus registrati in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si segnala quindi un aumento rispetto ai 23 decessi segnalati dal bollettino di ieri, per un totale di decessi da inizio monitoraggio pari a 32.973. A diminuire invece è anche il numero dei nuovi positivi: oggi 637 contro i 1.287 di ieri, con la metà dei tamponi eseguiti rispetto a ieri: 15.287 a fronte dei 30.249. La pressione sulle strutture ospedaliere subisce un incremento: 28 gli ingressi giornalieri in terapia intensiva a fronte dei 17 segnalati ieri. Il numero complessivo di ricoveri in area critica è di 535 (542 ieri, 536 due giorni fa). La curva dei ricoveri ordinari continua a scendere: sono 3.215 gli ospedalizzati nelle ultime 24 ore contro i 3.290 di ieri. Il totale di dimessi e guariti in tutta la regione è arrivato a quota 727.433. Scendono gli attualmente positivi: oggi 48.277 contro 52.286 di ieri.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+306) di cui +104 a Milano città

(+306) di cui +104 a Varese (+67)

(+67) Monza e Brianza (+76)

(+76) Brescia (+64)

(+64) Como (+8)

(+8) Bergamo (+42)

(+42) Pavia (+7)

(+7) Mantova (+26)

(+26) Cremona (+8)

(+8) Lecco (+10)

(+10) Lodi (0)

(0) Sondrio (+3)

